Обшук. Фото: прес-служба поліції

https://racurs.ua/ua/n153361-podatkova-vlashtuvala-oblavu-na-konvertaciyni-centry-v-kyievi-foto.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою (ДФС) проводить обшуки в учасників конвертаційних центрів.

Вони займалися виведенням у тінь грошей та мінімізацією податків для підприємців. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.





За даними слідства, вказані підприємства можуть бути причетними до надання послуг із конвертації коштів, отриманих унаслідок фіктивних фінансових операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному бюджету збитків в особливо великому розмірі. Наразі вже обшукано 85 обшуків в офісних та складських приміщень.

До обшуків залучили понад 200 правоохоронців та працівників столичного та регіональних підрозділів ДФС. Заходи проводяться на підставі ухвал суду на території кількох областей України та в місті Києві в межах розслідування кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Полтаві, який «обслуговував» низку підприємств із різних регіонів країни. Організатори центру реєстрували фіктивні фірми та пропонували клієнтам мінімізувати плату податків та вивести гроші в тінь.