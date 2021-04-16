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Ракурс
Обыск. Фото: пресс-служба полиции

Налоговая устроила облаву на конвертационные центры в Киеве (ФОТО)

16 апр 2021, 12:50
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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) проводит обыски у участников конвертационных центров.

Они занимались выводом в тень денег и минимизацией налогов для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обыски. Фото: пресс-служба полицииПо данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к оказанию услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансовых операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере. Сейчас уже проведено обыски в 85 офисных и складских помещениях.


К обыскам привлекли более 200 правоохранителей и работников столичного и региональных подразделений ГФС. Мероприятия проводятся на основании постановлений суда на территории нескольких областей Украины и в Киеве в рамках расследования уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра в Полтаве, который «обслуживал» ряд предприятий из разных регионов страны. Организаторы центра регистрировали фиктивные фирмы и предлагали клиентам минимизировать плату налогов и вывести деньги в тень.

Источник: Ракурс


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