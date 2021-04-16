В Раде просят МВД штрафовать депутатов без масок, фото — Ян Доброносов

https://racurs.ua/n153360-v-rade-prosyat-mvd-shtrafovat-deputatov-bez-masok.html

Ракурс

Карантин в Верховной Раде постоянно нарушают нардепы. Во время трансляций из парламента видно, что значительное количество народных оранцев игнорируют масочный режим. 16 апреля внимание на это обратил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он призвал правоохранителей штрафовать народных депутатов, которые в парламенте не носят защитные маски. Стефанчук заявил о таком намерении во время часа вопросов к правительству.

Когда я смотрю в зал парламента и вижу, что 50% лиц не в масках, я в двадцатый раз хочу обратиться к Министерству внутренних дел Украины. Уважаемые коллеги, давайте все же найдем возможность применять ответственность, равную для всех, в том числе — и для народных депутатов. Народные депутаты должны быть оштрафованы, — сказал коллегам Стефанчук.

В середине марта коронавирусом болели или ранее переболели более 170 нардепов, а 300 сотрудников переболели в аппарате Верховной Рады.