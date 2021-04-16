У Раді просять МВС штрафувати депутатів без масок, фото — Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n153360-u-radi-prosyat-mvs-shtrafuvaty-deputativ-bez-masok.html

Ракурс

Карантин у Верховній Раді постійно порушують нардепи. Під час трансляцій з парламенту видно, що значна кількість народних оранців ігнорують масковий режим. 16 квітня увагу на це звернув перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він закликав правоохоронців штрафувати народних депутатів, які у парламенті не носять захисні маски. Стефанчук заявив про такий намір під час години запитань до уряду.

Коли я дивлюся в зал парламенту і бачу, що 50% осіб не в масках, я в двадцятий раз хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ України. Шановні колеги, давайте все ж знайдемо можливість застосовувати відповідальність, рівну для всіх, в тому числі — і для народних депутатів. Народні депутати повинні бути оштрафовані, — сказав колегам Стефанчук.

У середині березня на коронавірус хворіли або раніше перехворіли понад 170 нардепів, а 300 співробітників перехворіли в апараті Верховної Ради.