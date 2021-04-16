Чи продовжать локдаун в Києві на свята, розповів Кличко

Кличко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n153359-chy-prodovjat-lokdaun-v-kyievi-na-svyata-rozpoviv-klychko.html

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Коронавірус у Києві продовжує вирувати, а кількість госпіталізацій залишається високою. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 609 осіб.

За добу померли 49 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 4 тис. 121 киянин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.





За добу у Києві захворіли:

926 жінок віком від 18 років до 91 року та 32 дівчинки від одного до 17 років;

621 чоловік віком від 18 років до 92 років і 30 хлопчиків від десяти місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 156 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 320;

Дніпровському районі —294;

Деснянському районі — 190.

Одужали за минулу добу 1 тис. 156 людей. Запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію, але вона залишається складною, вважає мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що карантин діятиме до 30 квітня.

Чи послаблять обмеження після цієї дати — багато в чому залежить від самих киян. Від того, наскільки вони свідомі й дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо, — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до «червоної» зони карантину станом на ранок 16 квітня віднесли одразу 13 областей України. Ще одна область перебуває на межі «почервоніння».