Карантинне зонування. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153354-na-meji-chervonoyi-zony-balansuie-sche-odna-oblast-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися. До «червоної» зони карантину станом на ранок 16 квітня віднесли одразу 13 областей України.

Ще одна область перебуває на межі «почервоніння». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.





Напередодні до «червоної» зони віднесли Полтавську область. Відтепер на межі потрапляння з «помаранчевої» до «червоної» зони опинилася Черкаська область. У регіоні вже третій день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в області вже досягла 86,6%.

Наразі в «червоній» зоні перебувають:

Київ та Київська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

«Жовтими» залишаються три регіони — Закарпатська область, Івано-Франківська область і Херсонська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer прибула в Україну. Сьогодні, 16 квітня, у київському аеропорту «Жуляни» сів спеціальний рейс, який доставив перші 117 тис. доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech. Препарат Україна отримала за глобальним механізмом COVAX.