На межі «червоної» зони балансує ще одна область (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153354-na-meji-chervonoyi-zony-balansuie-sche-odna-oblast-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися. До «червоної» зони карантину станом на ранок 16 квітня віднесли одразу 13 областей України.
Ще одна область перебуває на межі «почервоніння». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Напередодні до «червоної» зони віднесли Полтавську область. Відтепер на межі потрапляння з «помаранчевої» до «червоної» зони опинилася Черкаська область. У регіоні вже третій день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в області вже досягла 86,6%.
Наразі в «червоній» зоні перебувають:
- Київ та Київська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
«Жовтими» залишаються три регіони — Закарпатська область, Івано-Франківська область і Херсонська область.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer прибула в Україну. Сьогодні, 16 квітня, у київському аеропорту «Жуляни» сів спеціальний рейс, який доставив перші 117 тис. доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech. Препарат Україна отримала за глобальним механізмом COVAX.