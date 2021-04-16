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Ракурс
Карантинне зонування. Фото: IStock

На межі «червоної» зони балансує ще одна область (ІНФОГРАФІКА)

16 кві 2021, 11:37
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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися. До «червоної» зони карантину станом на ранок 16 квітня віднесли одразу 13 областей України.

Ще одна область перебуває на межі «почервоніння». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Карантинне зонування. Фото: МОЗ

Напередодні до «червоної» зони віднесли Полтавську область. Відтепер на межі потрапляння з «помаранчевої» до «червоної» зони опинилася Черкаська область. У регіоні вже третій день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в області вже досягла 86,6%.


Наразі в «червоній» зоні перебувають:

  • Київ та Київська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

«Жовтими» залишаються три регіони — Закарпатська область, Івано-Франківська область і Херсонська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer прибула в Україну. Сьогодні, 16 квітня, у київському аеропорту «Жуляни» сів спеціальний рейс, який доставив перші 117 тис. доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech. Препарат Україна отримала за глобальним механізмом COVAX.

Джерело: Ракурс


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