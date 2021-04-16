Карантинное зонирование. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n153354-na-grani-krasnoy-zony-balansiruet-esche-odna-oblast-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. В «красную» зону карантина по состоянию на утро 16 апреля отнесли сразу 13 областей Украины.

Еще одна область находится на грани «покраснения». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Накануне в «красную» зону отнесли Полтавскую область. Отныне на грани попадания из «оранжевой» в «красную» зону оказалась Черкасская область. В регионе уже третий день подряд растет число больных коронавирусом. Заполненность коек в области уже достигла 86,6%.

Сейчас в «красной» зоне находятся:

Киев и Киевская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

«Желтыми» остаются три региона — Закарпатская область, Ивано-Франковская область и Херсонская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину. Сегодня, 16 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, который доставил первые 117 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Препарат Украина получила за глобальным механизмом COVAX.