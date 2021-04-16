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Карантинное зонирование. Фото: Минздрав

На грани «красной» зоны балансирует еще одна область (ИНФОГРАФИКА)

16 апр 2021, 11:37
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. В «красную» зону карантина по состоянию на утро 16 апреля отнесли сразу 13 областей Украины.

Еще одна область находится на грани «покраснения». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Карантинное зонирование. Фото: МиздравНакануне в «красную» зону отнесли Полтавскую область. Отныне на грани попадания из «оранжевой» в «красную» зону оказалась Черкасская область. В регионе уже третий день подряд растет число больных коронавирусом. Заполненность коек в области уже достигла 86,6%.


Сейчас в «красной» зоне находятся:

  • Киев и Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

«Желтыми» остаются три региона — Закарпатская область, Ивано-Франковская область и Херсонская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину. Сегодня, 16 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, который доставил первые 117 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Препарат Украина получила за глобальным механизмом COVAX.

Источник: Ракурс


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