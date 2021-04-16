На грани «красной» зоны балансирует еще одна область (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153354-na-grani-krasnoy-zony-balansiruet-esche-odna-oblast-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться. В «красную» зону карантина по состоянию на утро 16 апреля отнесли сразу 13 областей Украины.
Еще одна область находится на грани «покраснения». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Накануне в «красную» зону отнесли Полтавскую область. Отныне на грани попадания из «оранжевой» в «красную» зону оказалась Черкасская область. В регионе уже третий день подряд растет число больных коронавирусом. Заполненность коек в области уже достигла 86,6%.
Сейчас в «красной» зоне находятся:
- Киев и Киевская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
«Желтыми» остаются три региона — Закарпатская область, Ивано-Франковская область и Херсонская область.
Напомним, ранее мы сообщали, что первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину. Сегодня, 16 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, который доставил первые 117 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Препарат Украина получила за глобальным механизмом COVAX.