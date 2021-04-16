Вакцинация Pfizer потребует третьей дозы и ежегодной прививки, фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n153348-v-pfizer-oshelomili-zayavleniem-o-neobhodimosti-tretey-dozy-vakciny.html

Ракурс

В компании Pfizer сделали заявление о необходимости третьей, дополнительной, дозы вакцины, чтобы усилить защиту от коронавируса.



Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям, которые сделали первую прививку, скорее всего, понадобится бустерная, то есть усиливающая доза вакцины. Ее нужно будет сделать через полгода после первой, сообщает CNN.



Бурла отметил, что имеющиеся данные показывают — вакцина Pfizer эффективна против «дерзкого», так называемого африканского коронавируса под названием B.1.351.

Защита со временем снижается, но через шесть месяцев она все еще остается достаточно высокой, — сказал он.

Однако отметил, что, по его мнению, возникнет необходимость в ревакцинации через полгода — год после первой прививки. А дальше нужна будет ежегодная вакцинация.

Вероятный сценарий заключается в том, что возникнет необходимость в третьей дозе где-то от шести до 12 месяцев, потом будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить, — сказал Бурла.



Гендиректор Pfizer добавил, что «в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед». Поэтому, важно, чтобы все страны вакцинировали своих граждан, отметил Бурла.

Как ранее писал «Ракурс», европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) признало связь между вакцинацией AstraZeneca и тромбозами. По мнению экспертов, польза от AstraZeneca выше рисков, но молодым лучше воздержаться.