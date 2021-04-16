Вакцинація Pfizer вимагатиме третьої дози та щорічного щеплення, фото — depositphotos.com

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Ракурс

У компанії Pfizer зробили заяву щодо необхідності третьої, підсилювальної, дози вакцини, щоб посилити захист від коронавірусу.



Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що людям, які зробили перше щеплення, швидше за все, знадобиться бустерна, тобто підсилювальна, доза вакцини. ЇЇ потрібно буде зробити через пів року після першої, повідомляє CNN.



Бурла зазначив, що наявні дані показують — вакцина Pfizer ефективна проти «зухвалого», так званого африканського коронавірусу під назвою B.1.351.

Захист згодом знижується, але через шість місяців він все ще залишається досить високим, — сказав він.

Однак зазначив, що, на його думку, виникне необхідність у ревакцинації через пів року — рік після першого щеплення. А далі потрібна буде щорічна вакцинація.

Ймовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба в третій дозі десь від шести до 12 місяців, потім буде проводитися щорічна повторна вакцинація. Але все це потрібно підтвердити, — сказав Бурла.



Гендиректор Pfizer додав, що «в умовах пандемії ви захищені, так само як і ваш сусід». Тому, важливо, щоб усі країни вакцинували своїх громадян, зазначив Бурла.

Як раніше писав «Ракурс», європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) визнало зв’язок між вакцинацією AstraZeneca і тромбозами. На думку експертів, користь від AstraZeneca вища за ризики, але молодим краще утриматися.