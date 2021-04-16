Україна отримала партію вакцини від COVAX. Фото: ЮНІСЕФ

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Терміни поставок наступної партії вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну спрогнозували в ЮНІСЕФ.

Вакцину від коронавірусу можуть доставити в Україну вкінці квітня або на початку травня. Очікується, що поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України. Про це повідомила прес-служба представництва ЮНІСЕФ в Україні.

В представництві зазначили, що ЮНІСЕФ в рамках механізму COVAX закуповує і постачає лише ті вакцини від коронавірусу, що відповідають критеріям безпеки та ефективності Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer. У київському аеропорту «Жуляни» сів спеціальний рейс, який доставив перші 117 тис. доз вакцини. Препарат Україна отримала за глобальним механізмом COVAX.

До кінця травня в Україну мають привезти близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Загалом COVAX має надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників. Цього вистачить для вакцинації 4 млн українців.