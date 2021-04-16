Украина получила партию вакцины от COVAX. Фото: ЮНИСЕФ

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Сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину спрогнозировали в ЮНИСЕФ.

Вакцину от коронавируса могут доставить в Украину в конце апреля или в начале мая. Ожидается, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX до конца 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины. Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

В представительстве отметили, что ЮНИСЕФ в рамках механизма COVAX закупает и поставляет только те вакцины от коронавируса, которые отвечают критериям безопасности и эффективности Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. В киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, который доставил первые 117 тыс. доз вакцины. Препарат Украина получила по глобальному механизму COVAX.

До конца мая в Украину должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca производства Южной Кореи. В целом COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей. Этого хватит для вакцинации 4 млн украинцев.