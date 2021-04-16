Кто в Европе лучше понимает Украину, рассказал Зеленский

https://racurs.ua/n153357-kto-v-evrope-luchshe-ponimaet-ukrainu-rasskazal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский рассказал, кто среди всех европейских стран лучше понимает Украину. В интервью влиятельному французскому изданию Le Figaro президент отметил, что Киев очень хорошо понимают те страны, которые в свое время жили в тоталитарной советской системе.

Это страны Балтии. Они очень хорошо понимают. Я думаю, нас прекрасно понимает Беларусь. Знаю, как они хорошо к нам относятся, как молодежь к нам относится — они приезжают, они очень любят нас. Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже. Нас хорошо сегодня понимают в Италии и Португалии, потому что там много украинцев. И наверняка неплохо понимают в Польше, потому что там также много украинцев работает, — цитирует Зеленского Офис президента.

Он также напомнил, что большая украинская диаспора проживает в Канаде, поэтому между Оттавой и Киевом существует взаимопонимание.

Все европейские страны с точки зрения нашего суверенитета, территориальной целостности — все нас понимают. Я назвал близких. Тех, кто, мне кажется, нас глубоко понимает, кто понимает: если Украина упадет, то следующими будут Балтийские страны. Следующей может быть Польша. Мне кажется, что они об этом думают, — констатировал Зеленский.

По его мнению, из-за угрозы агрессии России Балтийские страны и Польша лучше понимают Украину.