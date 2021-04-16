Хто в Європі найкраще розуміє Україну, розповів Зеленський

https://racurs.ua/ua/n153357-hto-v-ievropi-naykrasche-rozumiie-ukrayinu-rozpoviv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський розповів, яка країна серед усіх держав Європи найкраще розуміє Україну. В інтерв’ю впливовому французькому виданню Le Figaro президент зауважив, що Київ дуже добре розуміють ті країни, які свого часу входили до тоталітарної радянської системи.

Це країни Балтії. Вони дуже добре розуміють. Я думаю, нас прекрасно розуміє Білорусь. Знаю, як вони добре до нас ставляться, як молодь до нас ставиться — вони приїжджають, вони дуже люблять нас. Я вважаю, що вони заслуговують на інше майбутнє, на інше сьогодення навіть. Нас гарно сьогодні розуміють в Італії та Португалії, тому що там багато українців. І напевно непогано розуміють у Польщі, тому що там також багато українців працює, — цитує Зеленського Офіс президента.

Він також нагадав, що велика українська діаспора мешкає у Канаді, тому між Оттавою та Києвом існує взаєморозуміння.

Усі європейські країни з точки зору нашого суверенітету, територіальної цілісності — всі нас розуміють. Я назвав найближчих. Тих, хто, мені здається, нас глибоко розуміє, хто розуміє: якщо Україна впаде, то наступними будуть Балтійські країни. Наступною може бути Польща. Мені здається, що вони про це думають, — переконує Зеленський.

На його думку, через загрозу агресії Росії Балтійські країни та Польща краще розуміють Україну.