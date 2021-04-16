В Україні щеплення Pfizer розпочнеться 18 квітня, фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n153356-vakcyna-pfizer-v-ukrayini-v-moz-povidomyly-hto-koly-i-yak-otrymaie-scheplennya.html

Ракурс

Вранці у п’ятницю, 16 квітня, Україна отримала першу партію довгоочікуваної вакцини Pfizer від глобальної ініціативи COVAX, а вже з 18 квітня розпочнуться перші щеплення цим препаратом.



Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко провів брифінг з нагоди прибуття першої партії вакцини, а на своїй сторінці у Facebook детально розписав план вакцинації Pfizer.



За словами Ляшка, щеплення вакциною Comirnaty розпочнеться вже у неділю, 18 квітня із Київської області. А з 19 квітня вакцинація розпочнеться по всій Україні.

Нею будуть щеплювати персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників, — розповів головний санітарний лікар.

Вже завтра, 17 квітня, вакцину компанії Pfizer направлять в обласні центри — по 1 тис. 170 доз у кожну з областей та в Київ. Разом з вакциною поїде розчинник для її розведення, шприц і коробка для безпечної утилізації шприца.

Вакцина буде використовуватися мобільними бригадами, які їздитимуть по місцях щеплення.



Україна забезпечить необхідне зберігання та транспортування вакцини — вона буде зберігатися у спеціальних контейнерах з сухим льодом. У цих контейнерах підтримується температура -80 протягом місяця, лише буде змінюватися сухий лід.



Ляшко детально розписав особливості транспортування та зберігання вакцини:

Як раніше повідомляв «Ракурс», 16 квітня, в київському аеропорту «Жуляни» сів спеціальний рейс, який доставив перші 117 тис. доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech.