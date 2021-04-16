Зміни на Землі. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153355-yak-zminuvalasya-zemlya-za-ostanni-37-rokiv-google-pokazav-unikalni-foto.html

Ракурс

Google (Гугл), відома компанія-розробник популярного пошуковика, зробила найбільше оновлення за останні чотири роки свого сервісу Google Earth.

Це дозволить користувачам побачити зміни, які відбулися на планеті Земля за останні 37 років. Про це повідомляє CNBC.





Повідомляється, що всього в Google Earth міститься понад 24 млн фотографій Землі, які були зроблені супутниками за останні 37 років. Зазначається, що на фото можна побачити, як кліматичні зміни, вирубка лісів та розширення міст вплинули на певний регіон.





Google Earth — це безкоштовна програма компанії Google, що зображає віртуальний глобус. У рамках цього проекту в інтернет було викладено аерофотознімки та сателітні знімки більшої частини Землі.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google попередив владу Австралії про можливе відключення країни від доступу до пошукового сервісу Google Search. У компанії заявили, що будуть змушені піти на такий крок, якщо парламент Австралії ухвалить законопроект, який зобов’яже пошукові системи платити ЗМІ за публікацію посилань на їхні новини.