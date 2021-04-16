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Ракурс
Изменения на Земле. Фото: Istock

Как менялась Земля за последние 37 лет — Google показал уникальные фото

16 апр 2021, 12:05
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Google (Гугл), известная компания-разработчик популярного поисковика, сделала большое обновление за последние четыре года своего сервиса Google Earth.

Это позволит пользователям увидеть изменения, которые произошли на планете Земля за последние 37 лет. Об этом сообщает CNBC.

Уникальные фото. Фото: GoogleСообщается, что всего в Google Earth содержится более 24 млн фотографий Земли, которые были сделаны спутниками за последние 37 лет. Отмечается, что на фото можно увидеть, как климатические изменения, вырубка лесов и расширение городов повлияли на определенный регион.


Уникальные фото. Фото: GoogleGoogle Earth — это бесплатная программа компании Google, которая изображает виртуальный глобус. В рамках этого проекта в интернет были выложены аэрофотоснимки и сателлитные снимки большей части Земли.

Уникальные фото. Фото: Google
Уникальные фото. Фото: Google
Напомним, ранее мы сообщали, что Google предупредил власти Австралии о возможном отключении страны от доступа к поисковому сервису Google Search. В компании заявили, что будут вынуждены пойти на такой шаг, если парламент Австралии примет законопроект, который обяжет поисковые системы платить СМИ за публикацию ссылок на их новости.

Источник: Ракурс


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