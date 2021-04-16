В Украине вакцинация Pfizer начнется 18 апреля, фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n153356-vakcina-pfizer-v-ukraine-v-minzdrave-soobschili-kto-kogda-i-kak-poluchit-privivki.html

Ракурс

Утром в пятницу, 16 апреля, Украина получила первую партию долгожданной вакцины Pfizer от глобальной инициативы COVAX, а уже с 18 апреля начнутся первые прививки этим препаратом.



Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел брифинг по случаю прибытия первой партии вакцины, а на своей странице в Facebook подробно расписал план вакцинации Pfizer.



По словам Ляшко, прививка вакциной Comirnaty начнется уже в воскресенье, 18 апреля (Киевская область), а с 19 апреля вакцинация начнется по всей Украине.

Ею первоочередно будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом — работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, — рассказал главный санитарный врач.

Уже завтра, 17 апреля, вакцину компании Pfizer направят в областные центры — по 1 тыс. 170 доз в каждую из областей и Киев. Вместе с вакциной поедет растворитель для ее разведения, шприц и коробка для безопасной утилизации шприца.



Вакцина будет использоваться мобильным бригадами, которые будут ездить по местам прививки.



Украина обеспечит необходимое хранения и транспортировку вакцины — она ​​будет в специальных контейнерах с сухим льдом. В этих контейнерах поддерживается температура -80 в течение месяца, только будет меняться сухой лед.



Ляшко подробно расписал особенности транспортировки и хранения вакцины:

Как ранее сообщал «Ракурс», 16 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, доставивший первые 117 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.