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Ракурс
В Украине вакцинация Pfizer начнется 18 апреля, фото: slovoidilo.ua

Вакцина Pfizer в Украине — в Минздраве сообщили, кто, когда и как получит прививку

16 апр 2021, 12:09
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Утром в пятницу, 16 апреля, Украина получила первую партию долгожданной вакцины Pfizer от глобальной инициативы COVAX, а уже с 18 апреля начнутся первые прививки этим препаратом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел брифинг по случаю прибытия первой партии вакцины, а на своей странице в Facebook подробно расписал план вакцинации Pfizer.

По словам Ляшко, прививка вакциной Comirnaty начнется уже в воскресенье, 18 апреля (Киевская область), а с 19 апреля вакцинация начнется по всей Украине.

Ею первоочередно будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом — работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, — рассказал главный санитарный врач.

Уже завтра, 17 апреля, вакцину компании Pfizer направят в областные центры — по 1 тыс. 170 доз в каждую из областей и Киев. Вместе с вакциной поедет растворитель для ее разведения, шприц и коробка для безопасной утилизации шприца.

Вакцина будет использоваться мобильным бригадами, которые будут ездить по местам прививки.

Украина обеспечит необходимое хранения и транспортировку вакцины — она ​​будет в специальных контейнерах с сухим льдом. В этих контейнерах поддерживается температура -80 в течение месяца, только будет меняться сухой лед.

Ляшко подробно расписал особенности транспортировки и хранения вакцины:


Оссобенности транспортировки и хранения вакцины, скрин с Facebook

Как ранее сообщал «Ракурс», 16 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, доставивший первые 117 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Источник: Ракурс


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