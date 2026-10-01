Три человека пострадали из-за неизвестной посылки в штабе военной жандармерии Польши. Фото:

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Ракурс

Небезпечний інцидент із невідомою посилкою стався у Польщі.

Пакунок надіслали до штабу військової поліції в Новій Дембі, що у Підкарпатському воєводстві. Після відкриття посилки стало зле двом офіцерам та цивільній особі. У них виникло подразнення шкіри на обличчі та руках. Про це повідомила радіостанція RMF24.

Зазначається, що ще четверо військовослужбовців, які не мали симптомів, були ізольовані. А з сусідньої будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби.

У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що проведена експертиза не виявила у посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року з будівлі на території авіабази «Ендрюс» в США евакуювали персонал після того, як один із працівників відкрив пакунок з невідомим білим порошком. Після цього кільком людям стало зле.

Джерело: RMF24