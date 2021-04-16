Продолжат ли локдаун в Киеве на праздники, рассказал Кличко

Кличко. Фото 24 канал

https://racurs.ua/n153359-prodoljat-li-lokdaun-v-kieve-na-prazdniki-rasskazal-klichko.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает бушевать, а количество госпитализаций остается высоким. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 609 человек.

За сутки умерли 49 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 4 тыс. 121 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.





За сутки в Киеве заболели:

926 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года и 32 девочки от одного до 17 лет;

621 человек в возрасте от 18 лет до 92 лет и 30 мальчиков от десяти месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 156 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 320;

Днепровском районе −294;

Деснянском районе — 190.

Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 156 человек. Введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной, считает мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что карантин будет действовать до 30 апреля.

Ослаблять ли ограничения после этой даты — во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдают простые, но таких важные правила. У нас впереди Пасха. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. К Пасхе мы их обнародуем, — заявил Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «красной» зоны карантина по состоянию на утро 16 апреля отнесли сразу 13 областей Украины. Еще одна область находится на грани «покраснения».