Детали переговоров Зеленского, Макрона и Меркель раскрыл Кулеба

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Переговоры между Владимиром Зеленским, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, в ходе которых будет обсуждаться угроза вторжения России на территорию Украины, прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент не уступит ни одной принципиальной позицией и не пересечет ни одной «красной линии», защищая наши интересы. А разговаривать с французами нужно, поскольку они являются важным игроком в геополитике. И присоединится (к переговорам — ред.) Меркель, которая очень четко призвала Путина прекратить наращивание вооруженных сил на границе с Украиной, — заявил Кулеба в эфире программы «Право на власть».

По его словам, армия России должна остановиться и отойти назад. Такой, как уверяет министр, является цель международных усилий по сдерживанию агрессии Кремля.

С нашими партнерами мы сейчас говорим о том, что категорически недопустимо повторять их ошибки 2014 года. И сейчас их нет (ошибок — ред.). Во-первых, наблюдается единодушная и мгновенная поддержка Украины. И никто не спрашивает — а кто там на самом деле виноват, все понятно. Очень четкое видение — эскалацию делает Россия, Украина за свою взвешенную позицию заслуживает уважения. И второе, что после слов должны наступить правильные, своевременные действия. То, что анонсировал президент США — это пример таких действий. Чтобы Россия почувствовала, что дальнейшее обострение ей слишком дорого будет стоить, — отметил главный дипломат Украины.

Кроме этого, он выразил убеждение, что партнеры Киева помогут отразить наступление агрессора. Кулеба уверен, что Украина получит поддержку в случае боевых действий с РФ.