Эммануэль Макрон поговорит с Путиным об Украине. Фото: profile.ru

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Эммануэль Макрон, президент Франции, планирует провести в ближайшее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Французский лидер хочет обсудить с Путиным вопрос Украины. Во время вчерашних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон подтвердил приверженность Франции «единству и суверенитету Украины». Также он выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта». Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Официальный Париж отмечает, что Зеленский, Меркель и Макрон в рамках видеоконференции отметили, что выводы парижского саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года, «остаются вполне актуальными и требуют от взаимодействия России с Украиной для содействия их реализации».

Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным, — отметила пресс-служба.



Как известно, 17 апреля по итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет дружить с Россией. По его мнению, это связано с тем, что Макрон не осознает коварства союза с Россией и ее способность сеять вражду. При этом украинский лидер уверен, что французский президент сможет реанимировать «нормандский формат».