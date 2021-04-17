Видео задержания украинского консула в России появилось в сети

ФСБ обнародовала видео задержания украинского консула. Фото: УП

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Ракурс

Видео задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка опубликовала российская спецслужба.

На видео, которое появилось в интернете, видно, как к Сосонюку в ресторане подходят сотрудники Федеральной службы безопасности РФ и выводят его из заведения. Видео обнародовал российский пропагандистский телеканал «РенТВ» в Telegram.

Впоследствии дипломата доставили в управление ФСБ. Уже там свидетель, представившийся продавцом телефонов, узнал мужчину. Он заявил, что Сосонюк якобы интересовался базой данных россиян.

Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, относительно машин, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел, — цитирует «Интерфакс» российскую спецслужбу.

В МИД Украины уже назвали инцидент с задержанием очередной провокацией. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина24» отметил, что российские силовики не имели права задерживать дипломата.

Это ничто иное как грубая провокация, грубое нарушение всех норм Венской конвенции. Наш дипломат совершенно не мог никоим образом быть задержанным. Даже больше, он не имел никакого отношения к действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники, — заявил он.



Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности России задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ». В Министерстве иностранных дел России заявили, что дипломат должен покинуть территорию Российской Федерации до 22 апреля.

Официальный Киев не мешкал с ответом — Украина решила в ответ выслать старшего дипломата посольства России. Гражданин страны-агрессора должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с понедельника, 19 апреля.