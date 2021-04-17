Автобитву в стиле «Безумного Макса» устроили в Австралии. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n153416-avtomobilnaya-bitva-v-stile-bezumnogo-maksa-v-avstralii-popala-na-video.html

Ракурс

Автомобильную битву на машинах, модифицированных в стиле серии фильмов «Безумный Макс», устроили в Австралии.

Для участия в битве участники оборудовали свои автомобили цепными конструкциями, с помощью которых прикрепили импровизированные мишени. За удачную атаку целей начисляли баллы. Устроил автобитву телеведущий Адам Сэвидж из популярного шоу «Разрушители легенд». Видео появилось на канале Discovery Australia в YouTube.

Телеведущий «вооружил» свой автомобиль специальной пушкой, стреляющей мячами для гольфа. Также конструкция машины была усилена дополнительными металлическими конструкциями, которые позволили ему оборонятся от тарана.

Соперниками Сэвиджа были Симона Герц и Лора Кампф. Симона выбрала тактику ближнего боя и установила вокруг своей машины металлическую конструкцию с шипами, с помощью которых атаковали шины соперников. А Кампф, которая находилась за рулем переоборудованного полицейского Ford Crown Victoria, дополнительно усилила машину защитой, а также навесным устройством, что позволяло ему атаковать конкурентов на расстоянии.

Напомним, специалисты ателье Bellarat Customs из Новой Зеландии создали автомобиль в стиле «Безумного Макса». Шестиколесный хот-род под названием Ratical Kiwi построили на базе автомобиля марки Essex 1927 года выпуска.