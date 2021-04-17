Автобитву в стилі «Божевільного Макса» влаштували в Австралії. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n153416-avtomobilna-bytva-u-styli-bojevilnogo-maksa-v-avstraliyi-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Автомобільну битву на машинах, модифікованих у стилі серії фільмів «Божевільний Макс», влаштували в Австралії.

Для участі в битві учасники обладнали свої автомобілі ланцюговими конструкціями, за допомогою яких прикріпили імпровізовані мішені. За вдалу атаку цілей нараховували бали. Влаштував автобитву телеведучий Адам Севідж із популярного шоу «Руйнівники легенд». Відео з’явилося на каналі Discovery Australia в YouTube.

Телеведучий «озброїв» свій автомобіль спеціальною гарматою, що стріляє м’ячами для гольфу. Також конструкція машини була посилена додатковими металевими конструкціями, які дозволили йому обороняться від тарана.

Суперниками Севіджа були Симона Герц і Лора Кампф. Симона обрала тактику ближнього бою й встановила навколо своєї машини металеву конструкцію з шипами, за допомогою яких атакували шини суперників. А Кампф, яка перебувала за кермом переобладнаного поліцейського Ford Crown Victoria, додатково посилила машину захистом, а також навісним пристроєм, що дозволяло їй атакувати конкурентів на відстані.

Нагадаємо, фахівці ательє Bellarat Customs із Нової Зеландії створили автомобіль у стилі «Божевільного Макса». Шестиколісний хот-род під назвою Ratical Kiwi побудували на базі автомобіля марки Essex 1927 року випуску.