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Россия вышлет задержанного украинского консула. Фото: gazeta.ru

Россия решила выслать задержанного украинского консула — подробности

17 апр 2021, 16:38
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Задержанного в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Соснюка выдворят из России.

Украинский дипломат должен покинуть территорию Российской Федерации до четверга, 22 апреля. Также в Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило. Об этом 17 апреля заявили в МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве страны-агрессора заявили о том, что деятельность украинского консула якобы наносила вред интересам нацбезопасности России.

Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года, — заявили в МИД.


Между тем заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире «Громадського радио» заявил, что задержание украинского консула в России было фактически нападением. Он отметил, что российская спецура сделала вид, будто не узнала консула. По его словам, если РФ объявит дипломата персоной нон-грата, Украина будет вынуждена так же действенно реагировать на эту провокацию.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности России задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ».

Источник: Ракурс


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