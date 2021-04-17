Нардеп Мустафа Джемилев. Фото: Mustafa Jemilev в Facebook

https://racurs.ua/n153411-ermak-treboval-ot-djemileva-vyyti-iz-es-v-obmen-na-reshenie-voprosa-krymskih-tatar.html

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Мустафа Джемилев, лидер крымских татар и народный депутат от «Европейской солидарности», заявил о давлении со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак требовал от Джемилева выйти из партии Петра Порошенко. В случае выполнения этого условия глава офиса Зеленского обещал решить вопросы крымских татар. Об этом написал журналист и заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

Гордость Украины — лидер крымского народа, легендарный борец за права человека в СССР, друг Андрея Сахарова, советский диссидент Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR рассказал о том, что Андрей Ермак поставил ему условие. Как только Мустафа-ага выйдет из партии Порошенко — вопросы крымских татар начнут решаться быстрее, — говорится в сообщении.

Журналист считает, что это также указывает и на личность человека, который заблокировал финансирование ATR.

Муждабаев считает, что Ермак из-за такого отношения к крымским татарам должен уйти со своего поста. Также он напомнил, что в свое время глава Администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин тоже ставил неприемлемые условия Мустафе Джемилеву.

Напомним, прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за незаконного преследования оккупационными властями Крыма лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.