Британский принц Филипп. Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

https://racurs.ua/n153410-velikobritaniya-proschaetsya-s-princem-filippom-translyaciya.html

Ракурс

Похороны британского принца Филиппа проходит в субботу, 17 апреля.

Церемония проходит на территории Виндзорского замка. На траурной церемонии в часовне Святого Георгия будут присутствовать 30 членов королевской семьи во главе с королевой Елизаветой II. Церемония будет считаться торжественными королевскими похоронами, а не государственными. Трансляцию события из Великобритании проводит ряд СМИ.

Запланировано, что траурная процессия двинется к часовне Святого Георгия, а за машиной с гробом покойного будут идти восемь членов семьи. В 17.00 будет объявлена национальная минута молчания.

После этого в часовне начнется заупокойная служба, она продлится почти час. После службы гроб опустят в королевскую усыпальницу.

После похорон принца Филиппа будут поминки, но на них из-за карантина смогут присутствовать не более 15 человек. На поминках будут присутствовать королева Елизавета II, все ее дети с женами и ближайшая родня. Будет и принц Гарри, который лишь отбыл карантин по прилету из США.

Напомним, британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, скончался 9 апреля. На момент смерти ему было 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II. Эта пара была самым длинным по времени существования и старейшим по возрасту супругами правящего британского монарха.