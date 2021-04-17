Британський принц Філіп. Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

https://racurs.ua/ua/n153410-velyka-brytaniya-proschaietsya-z-pryncom-filipom-translyaciya.html

Ракурс

Похорон британського принца Філіпа проходить у суботу, 17 квітня.

Церемонія відбувається на території Віндзорського замку. На траурній церемонії в каплиці Святого Георгія будуть присутні 30 членів королівської сім’ї на чолі з королевою Єлизаветою ІІ. Церемонія буде вважатися урочистими королівськими похоронами, а не державними. Трансляцію події з Великої Британії проводить низка ЗМІ.

Заплановано, що траурна процесія рушить до каплиці Святого Георгія, а за машиною з труною покійного йтимуть восьмеро членів сім’ї. О 17.00 буде оголошена національна хвилина мовчання.

Після цього в каплиці розпочнеться заупокійна служба, вона триватиме майже годину. Після служби труну опустять в королівську усипальницю.

Після похорону принца Філіпа будуть поминки, але на них через карантин зможуть бути присутніми не більше 15 осіб. Будуть присутніми королева Єлизавета II, всі її діти з дружинами та найближча рідня. Буде й принц Гаррі, який лише відбув карантин після прильоту зі США.

Нагадаємо, британський принц Філіп, чоловік королеви Элизавети II, помер 9 квітня. На момент смерті йому було 99 років. Протягом 73 років він перебував у шлюбі з Єлизаветою II. Ця пара була найдовшим за часом існування і найстарішим за віком подружжям правлячого британського монарха.