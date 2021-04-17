Стратегічне рішення – росіяни винайшли горілку з лишайників

https://racurs.ua/ua/n153409-strategichne-rishennya-rosiyany-vynayshly-gorilku-z-lyshaynykiv.html

Ракурс

Горілку з лишайників випадково створили російські вчені.

Дослідники намагалися створити ліки для хворих на цукровий діабет на основі лишайників ягелю, які вживають в їжу північні олені. Ці лишайники мають властивість виводити токсини з організму, повідомляє РІА «Новости».

Після цього вчені стали додавати виділені з рослини олігосахариди в різні рідини, зокрема в горілку. Напій зберіг свою міцність, проте позбавився шкідливих властивостей.

Вчені мають намір зосередитися на вивченні властивості ягелю для корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті. Що стосується виробництва горілки, то це «справа майбутнього», вважають вони.

Для цього треба відповідним чином підготуватися, щоб це можна було втілювати в реальне життя, — сказали російські дослідники.



Розробники вже отримали патент на технологію виробництва горілки, при вживанні якої знижується постінтоксикаційна дія в порівнянні зі звичайним спиртним напоєм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що алкоголь виявився найпопулярнішим наркотиком 2020 року, а англійці та шотландці торік найчастіше за інші народи напивалися до стану втрати контролю.