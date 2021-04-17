Санкції Росії назвали ескалацією у Держдепі США. Фото: УП

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Санкції Росії щодо американських чиновників і дипломатів викликають жаль і є ескалацією ситуації, заявили в Державному департаменті США.

Наші останні дії були пропорційними та відповідали шкідливій діяльності Росії. Повідомлення російського уряду було ескалаційним і викликає жаль. Не в наших інтересах потрапляти в ескалаційний цикл, але ми залишаємо за собою право реагувати на будь-яку російську помсту проти Сполучених Штатів, — повідомив представник американського зовнішньополітичного відомства, пише CNN.

Міністерство фінансів США 15 квітня повідомило про внесення до списку санкцій 15 громадян РФ і 25 російських компаній «за зловмисну ​​діяльність Росії».

Крім того, влада США в рамках нових санкцій вирішила вислати з країни десять співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні. Мінфін США також оголосив про санкції щодо російського держборгу.

Нагадаємо, у відповідь на санкції США Москва вишле десять американських дипломатів і введе санкції проти юридичних осіб. На думку російської влади, санкції будуть мати дзеркальний характер, адже «Росія буде змушена піти на цей крок, не дивлячись на те, що він не покращує міжнародну обстановку».