Шлюбу принца Гаррі та Меган Маркл прогнозують сумний фінал. Фото: Інтерфакс

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Ракурс

Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл може обернутися катастрофою і нанести їм ще не один удар, припустив британський телеведучий Джеремі Кларксон.

За його словами, Меган і Гаррі можуть постати перед труднощами після народження другої дитини, пише Daily Star.

Телеведучий розкритикував Маркл за те, що вона не виконувала обов’язки члена королівської сім’ї ще до рішення покинути її та уявляла, що «принцеси живуть у казкових замках і проводять весь день, катаючись на золотих єдинорогах».

Я не буду засуджувати її за це. Людям дозволено звільнятися з роботи, яка їм не подобається. Історія Гаррі та Меган — це епічна історія любові. Я бажаю їм обом всього найкращого, але щиро боюся, що в цій історії не буде щасливого кінця, — сказав Кларксон.

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі повернувся до Великої Британії зі США напередодні похорону свого діда, принца Філіпа. Герцог Сасекський не взяв із собою свою дружину Меган Маркл.