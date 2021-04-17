Затримання консула в РФ прокоментувало МЗС України

Затримання українського консула в РФ прокоментувало МЗС України. Фото: Фокус

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Затримання у Санкт-Петербурзі українського консула — це чергова провокація Росії. Міністерство закордонних справ України вже готує відповідь для дипломатів РФ.

Чергова провокація держави-агресора щодо України на тлі військової ескалації уздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму. Відповідно до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь щодо російських дипломатів, — розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в коментарі УНН.

Наразі консул Олександр Сосонюк перебуває в українській дипустанові, повідомив «Громадському» речник МЗС Олег Ніколенко.

Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він перебуває в українській дипустанові. Найближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням чинної практики, ㅡ сказав він.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала у Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка.