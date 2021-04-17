Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153401-koronavirus-v-ukrayini-vklav-do-likaren-ponad-4-tys-ludey-440-ukrayinciv-pomerly-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 16 квітня, підхопили 14 тис. 984 людини, від ускладнень хвороби померли 440 українців.

Захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 4 тис. 100 осіб;

одужало — 9 тис. 736 осіб;

здійснено тестувань за добу — 105 тис. 215 (зокрема методом ПЛР — 45 тис. 875, методом ІФА — 20 тис. 127).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 936 тис. 228 осіб;

одужало — 1 млн 475 тис. 556 осіб;

летальних випадків — 39 тис. 536;

проведено ПЛР-тестувань — 8 млн 915 тис. 393.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 112), Харківській (1 тис. 386), Дніпропетровській (1 тис. 169), Одеській (1 тис. 97) та Київській (965) областях.

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що зростання смертності від коронавірусу в Україні пов’язане з циркулюванням нових штамів.