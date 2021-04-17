Вакцинувати від коронавірусу публічних осіб більше не будуть поза чергою – МОЗ. Фото: Черкаська ОДА

https://racurs.ua/ua/n153400-vakcynuvaty-vid-koronavirusu-publichnyh-osib-bilshe-ne-budut-poza-chergou-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer в Україні буде недоступною для публічних осіб поза чергою.

Відповідний наказ про скасування дострокового щеплення публічних осіб підписав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомили в МОЗ.

Я знаю, що пішли чутки, ніби хтось розраховує тим чи іншим способом вакцинуватися Pfizer. Ця вакцина піде виключно медичним працівникам, громадянам, які старші за 80 років, людям із будинків престарілих, інтернатів, працівникам ДСНС та прикордонникам. Нам потрібно захистити саме цю категорію людей, — сказав він.



Залишкові дози розподілятимуть між особами, які підпадають під перший та другий етапи вакцинації. У МОЗ нагадали, що, згідно зі статистикою саме старші за 60 років люди найбільше страждають від ускладнень після зараження коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer прибула в Україну в п’ятницю, 16 квітня.