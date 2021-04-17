Несподівану користь роботи по дому виявили вчені. Фото: Новини Полтавщини

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Ракурс

Робота по дому виявилася корисною для мозку, з’ясували вчені з Канади.

Відомо, що фізичні вправи позитивно впливають на когнітивні здібності. Однак канадські вчені показали, що робота по дому може мати сприятливий вплив і на мозок, пише BMC Geriatrics.

Йдеться про літніх людей, за участі яких і проводили дослідження. Учасників опитували на тему того, скільки часу вони витрачають на домашні справи: наприклад, прибирання, готування їжі, покупки в магазині, дрібний ремонт та ін.

З’ясувалося, що у тих літніх людей, які проводять більше часу, займаючись такою діяльністю, об'єм мозку був більшим, ніж у тих, хто уникав подібної роботи.

Відомо, що фізичне навантаження позитивно впливає на здоров’я серця. Тому, можливо, робота по дому впливає і на серце, і на кровоносні судини, а значить, пов’язана і зі здоров’ям мозку.

Крім того, планування та організація домашніх справ можуть сприяти формуванню нових нейронних зв’язків з плином часу, коли відбувається старіння організму.

Раніше ми повідомляли, що стрес, який часто називають головним ворогом фізичного та психічного здоров’я, чинить позитивний вплив на когнітивні здібності, схильність до співчуття і впливає на появу яскравих позитивних емоцій.