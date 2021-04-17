Неожиданную пользу работы по дому обнаружили ученые. Фото: Новини Полтавщини

https://racurs.ua/n153399-neojidannuu-polzu-raboty-po-domu-obnarujili-uchenye.html

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Работа по дому оказалась полезной для мозга, выяснили ученые из Канады.

Известно, что физические упражнения положительно влияют на когнитивные способности. Однако канадские ученые показали, что работа по дому может оказывать благоприятное воздействие и на мозг, пишет BMC Geriatrics.

Речь идет о пожилых людях, с участием которых и проводили исследование. Участников опрашивали на тему того, сколько времени они тратят на домашние дела: например, уборку, готовку, покупки в магазине, мелкий ремонт и прочее.

Выяснилось, что у тех пожилых людей, которые проводят больше времени, занимаясь такого рода деятельностью, объем мозга был больше, чем у тех, кто избегал подобной работы.

Известно, что физическая нагрузка положительно влияет на здоровье сердца. Поэтому, возможно, работа по дому оказывает влияние и на сердце, и на кровеносные сосуды, а значит, связана и со здоровьем мозга.

Кроме того, планирование и организация домашних дел могут способствовать формированию новых нейронных связей с течением времени, когда происходит старение организма.

Ранее мы сообщали, что стресс, который часто называют главным врагом здоровья, оказывает положительное влияние на когнитивные способности, склонность к сопереживанию и яркие положительные эмоции.