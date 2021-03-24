Способ быстрого восстановления после инсульта нашли ученые

Инсульт. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152217-sposob-bystrogo-vosstanovleniya-posle-insulta-nashli-uchenye.html

Ракурс

Восстановление после инсульта может проходить в несколько раз быстрее. Программирование клеток смогло спасти парализованных мышей от последствий инсульта. Соответсвующий эксперимент провели ученые из Университета штата Огайо.

Для спасения мышей ученые использовали метод тканевой нанотрансфекции. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Эта технология предполагает введение в клетку генетических конструкций, которые изменяют ее функции. Таким образом исследователи смогли превратить клетки кожи в клетки стенок сосуда. «Переобученные» клетки ученые вводили в мозг мышей, перенесших инсульт.

Анализ показал, что введенные клетки стимулировали развитие новых кровеносных сосудов, что повлияло на быстрое восстановление кровоснабжения и сохранение поврежденных тканей. При этом мыши, получавшие такую терапию, восстанавливали 90% своих двигательных функций после курса лечения. МРТ показало, что поврежденные участки мозга у животных с перепрограммированными клетками восстанавливались в течение нескольких недель.

Авторы заявляют, что их метод можно будет использовать для лечения других патологий, таких как болезнь Альцгеймера и аутоиммунные заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что инсульт у людей может возникать из-за комбинации двух вирусов, которые переносят комары. К такому выводу пришли ученые Ливерпульского университета, исследовавшие связь между неврологическими заболеваниями и инфицированием вирусами Зика и чикунгунья.