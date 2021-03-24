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Ракурс
Інсульт. Фото: IStock

Спосіб швидкого відновлення після інсульту відшукали вчені

24 бер 2021, 16:10
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Відновлення після інсульту може проходити в кілька разів швидше. Програмування клітин змогло врятувати паралізованих мишей від наслідків інсульту. Відповідний експеримент провели вчені з Університету штату Огайо.

Для порятунку мишей вчені використовували метод тканинної нанотрансфекціі. Про це повідомляє журнал Science Advances.

Ця технологія передбачає введення в клітину генетичних конструкцій, що змінюють її функції. У такий спосіб дослідники змогли перетворити клітини шкіри в клітини стінок судин. «Перенавчанні» клітини вчені вводили в мозок мишей, які перенесли інсульт.

Аналіз показав, що введені клітини стимулювали розвиток нових кровоносних судин, що вплинуло на швидке відновлення кровопостачання і збереження пошкоджених тканин. також миші, що одержували таку терапію, відновлювали 90% своїх рухових функцій після курсу лікування. МРТ показало, що пошкоджені ділянки мозку у тварин із перепрограмованими клітинами відновлювалися впродовж декількох тижнів.


Автори заявляють, що їхній метод можна використовувати для лікування інших патологій, таких як хвороба Альцгеймера й аутоімунні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інсульт у людей може виникати через комбінацію двох вірусів, які переносять комарі. До такого висновку дійшли вчені університету Ліверпуля, які досліджували зв’язок між неврологічними захворюваннями й інфікуванням вірусами Зика й чікунгунья.

Джерело: Ракурс


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