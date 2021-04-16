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17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны

17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны

16 апр 2021, 22:31
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17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны и День окружающей среды.

День пожарной охраны был утвержден указом президента № 555 в 2013 году, учитывая весомый вклад пожарных в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей.

День окружающей среды в Украине отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Общественные организации проводят мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды.

Православная церковь 17 апреля чтит память преподобного Певца Иосифа. Певцом его назвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и журавль. Считалось, что с прилетом птиц окончательно начинается летняя погода.


День ангела отмечают Георгий, Мария, Иосиф, Адриан, Яков, Егор, Юрий, Никита, Федор.

День в истории:

  • 1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, в котором обязался открыть новый путь в Индию;
  • 1610 — английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, во время которого открыл Гудзонов залив;
  • 1856 — столицей Канады провозгласили город Квебек;
  • 1913 — Густав Хэмел совершил первый беспосадочный авиаполет между Англией и Германией на военном моноплане «Блерио XI». Продолжительность путешествия составляла 4 ч 18 мин;
  • 1924 — была основана голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer;
  • 1980 — Южную Родезию переименовали в Зимбабве;
  • 1982 — королева Великобритании Елизавета II признала новый конституционный акт Канады и провозгласила страну полностью независимой.

Источник: Ракурс


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