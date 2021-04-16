17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны

https://racurs.ua/n153398-17-aprelya-v-ukraine-otmechaut-den-pojarnoy-ohrany.html

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17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны и День окружающей среды.

День пожарной охраны был утвержден указом президента № 555 в 2013 году, учитывая весомый вклад пожарных в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей.

День окружающей среды в Украине отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Общественные организации проводят мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды.

Православная церковь 17 апреля чтит память преподобного Певца Иосифа. Певцом его назвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и журавль. Считалось, что с прилетом птиц окончательно начинается летняя погода.

День ангела отмечают Георгий, Мария, Иосиф, Адриан, Яков, Егор, Юрий, Никита, Федор.



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