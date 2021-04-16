17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраныhttps://racurs.ua/n153398-17-aprelya-v-ukraine-otmechaut-den-pojarnoy-ohrany.htmlРакурс
17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны и День окружающей среды.
День пожарной охраны был утвержден указом президента № 555 в 2013 году, учитывая весомый вклад пожарных в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей.
День окружающей среды в Украине отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Общественные организации проводят мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды.
Православная церковь 17 апреля чтит память преподобного Певца Иосифа. Певцом его назвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и журавль. Считалось, что с прилетом птиц окончательно начинается летняя погода.
День ангела отмечают Георгий, Мария, Иосиф, Адриан, Яков, Егор, Юрий, Никита, Федор.
День в истории:
- 1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, в котором обязался открыть новый путь в Индию;
- 1610 — английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, во время которого открыл Гудзонов залив;
- 1856 — столицей Канады провозгласили город Квебек;
- 1913 — Густав Хэмел совершил первый беспосадочный авиаполет между Англией и Германией на военном моноплане «Блерио XI». Продолжительность путешествия составляла 4 ч 18 мин;
- 1924 — была основана голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer;
- 1980 — Южную Родезию переименовали в Зимбабве;
- 1982 — королева Великобритании Елизавета II признала новый конституционный акт Канады и провозгласила страну полностью независимой.