17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони

https://racurs.ua/ua/n153398-17-kvitnya-v-ukrayini-vidznachaut-den-pojejnoyi-ohorony.html

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17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони та День довкілля.

День пожежної охорони був затверджений указом президента № 555 у 2013 році, враховуючи вагомий внесок пожежників у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров’я людей.

День довкілля в Україні відзначають щорічно у третю суботу квітня. Громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища.

Православна церква 17 квітня вшановує пам’ять преподобного Співака Йосипа. Співаком його назвали в народі, тому що в цей день починав співати цвіркун і журавель. Вважалося, що з прильотом птахів остаточно починається літня погода.

День ангела святкують Георгій, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.

День в історії: