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17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони

17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони

16 кві 2021, 22:31
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17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони та День довкілля.

День пожежної охорони був затверджений указом президента № 555 у 2013 році, враховуючи вагомий внесок пожежників у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров’я людей.

День довкілля в Україні відзначають щорічно у третю суботу квітня. Громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища.

Православна церква 17 квітня вшановує пам’ять преподобного Співака Йосипа. Співаком його назвали в народі, тому що в цей день починав співати цвіркун і журавель. Вважалося, що з прильотом птахів остаточно починається літня погода.

День ангела святкують Георгій, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.


День в історії:

  • 1492 — Христофор Колумб підписав контракт з Іспанією, у якому зобов’язався відкрити новий шлях в Індію;
  • 1610 — англійський дослідник Генрі Гудзон вирушив у плавання, під час якого відкрив Гудзонову затоку;
  • 1856 — столицею Канади проголосили місто Квебек;
  • 1913 — Густав Хемел здійснив перший безпосадочний авіаполіт між Англією і Німеччиною на військовому моноплані «Блеріо XI». Тривалість подорожі становила 4 год 18 хв;
  • 1924 — заснували голлівудську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer;
  • 1980 — Південну Родезію перейменували на Зімбабве;
  • 1982 — королева Великої Британії Єлизавета II визнала новий конституційний акт Канади та проголосила країну повністю незалежною.

Джерело: Ракурс


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