17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорониhttps://racurs.ua/ua/n153398-17-kvitnya-v-ukrayini-vidznachaut-den-pojejnoyi-ohorony.htmlРакурс
17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони та День довкілля.
День пожежної охорони був затверджений указом президента № 555 у 2013 році, враховуючи вагомий внесок пожежників у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров’я людей.
День довкілля в Україні відзначають щорічно у третю суботу квітня. Громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища.
Православна церква 17 квітня вшановує пам’ять преподобного Співака Йосипа. Співаком його назвали в народі, тому що в цей день починав співати цвіркун і журавель. Вважалося, що з прильотом птахів остаточно починається літня погода.
День ангела святкують Георгій, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.
День в історії:
- 1492 — Христофор Колумб підписав контракт з Іспанією, у якому зобов’язався відкрити новий шлях в Індію;
- 1610 — англійський дослідник Генрі Гудзон вирушив у плавання, під час якого відкрив Гудзонову затоку;
- 1856 — столицею Канади проголосили місто Квебек;
- 1913 — Густав Хемел здійснив перший безпосадочний авіаполіт між Англією і Німеччиною на військовому моноплані «Блеріо XI». Тривалість подорожі становила 4 год 18 хв;
- 1924 — заснували голлівудську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer;
- 1980 — Південну Родезію перейменували на Зімбабве;
- 1982 — королева Великої Британії Єлизавета II визнала новий конституційний акт Канади та проголосила країну повністю незалежною.