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Після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік у Львові. Фото: Слово і діло
Після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік у Львовіhttps://racurs.ua/ua/n153405-pislya-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-pomer-63-richnyy-cholovik-u-lvovi.htmlРакурс
У Львові помер 63-річний чоловік, якого вакцинували від коронавірусу препаратом Covishield.
15 квітня львів’янин отримав першу дозу вакцини, а 16 квітня помер. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19, — проінформував він.
За слова чиновника, летальний випадок розслідує регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.
Нагадаємо, раніше після COVID-щеплень померли військовослужбовець ЗСУ в Одеській області та провізор аптеки військового шпиталю в Чернівцях.
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