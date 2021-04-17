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Ракурс
Після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік у Львові. Фото: Слово і діло

Після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік у Львові

17 кві 2021, 11:52
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У Львові помер 63-річний чоловік, якого вакцинували від коронавірусу препаратом Covishield.

15 квітня львів’янин отримав першу дозу вакцини, а 16 квітня помер. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19, — проінформував він.


За слова чиновника, летальний випадок розслідує регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Нагадаємо, раніше після COVID-щеплень померли військовослужбовець ЗСУ в Одеській області та провізор аптеки військового шпиталю в Чернівцях.

Джерело: Ракурс


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