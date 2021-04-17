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Ракурс
После вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина во Львове. Фото: Слово и дело

После вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина во Львовской области

17 апр 2021, 11:52
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Во Львовской области умер 63-летний мужчина, которого вакцинировали от коронавируса препаратом Covishield.

15 апреля он получил первую дозу вакцины, а 16 апреля скончался. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19, — проинформировал он.


По слова чиновника, летальный случай расследует региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Напомним, ранее после COVID-прививок умерли военнослужащая ВСУ в Одесской области и провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах.

Источник: Ракурс


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