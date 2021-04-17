После вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина во Львовской области

После вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина во Львове. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n153405-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa-umer-63-letniy-mujchina-vo-lvovskoy-oblasti.html

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Во Львовской области умер 63-летний мужчина, которого вакцинировали от коронавируса препаратом Covishield.

15 апреля он получил первую дозу вакцины, а 16 апреля скончался. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19, — проинформировал он.



По слова чиновника, летальный случай расследует региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Напомним, ранее после COVID-прививок умерли военнослужащая ВСУ в Одесской области и провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах.