После вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина во Львовской области

После вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина во Львовской областиhttps://racurs.ua/n153405-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa-umer-63-letniy-mujchina-vo-lvovskoy-oblasti.htmlРакурс
Во Львовской области умер 63-летний мужчина, которого вакцинировали от коронавируса препаратом Covishield.
15 апреля он получил первую дозу вакцины, а 16 апреля скончался. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19, — проинформировал он.
По слова чиновника, летальный случай расследует региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА.
Напомним, ранее после COVID-прививок умерли военнослужащая ВСУ в Одесской области и провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах.