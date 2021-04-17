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Ракурс
Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский (ФОТО)

Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский (ФОТО)

17 апр 2021, 11:18
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Владимир Яворивский, известный украинский писатель и общественно-политический деятель, умер 17 апреля на 79 году жизни.

Отошел в вечность Владимир Яворивский — украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким, — написал экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский на своей странице в Facebook.

Владимир Яворивский — украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов. Родился 11 октября 1942 года в селе Текливка Винницкой области.


С 2001 года по 2011 год возглавлял Национальный союз писателей Украины. Был одним из основателей Народного Руха Украины и возглавлял всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко.

Автор более 10 романов, более 20 сборников рассказов, очерков, повестей. Лауреат государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть «Вечные Кортелисы».

Источник: Ракурс


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