Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский (ФОТО)

https://racurs.ua/n153404-umer-ukrainskiy-pisatel-i-politik-vladimir-yavorivskiy-foto.html

Ракурс

Владимир Яворивский, известный украинский писатель и общественно-политический деятель, умер 17 апреля на 79 году жизни.

Отошел в вечность Владимир Яворивский — украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким, — написал экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский на своей странице в Facebook.

Владимир Яворивский — украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов. Родился 11 октября 1942 года в селе Текливка Винницкой области.

С 2001 года по 2011 год возглавлял Национальный союз писателей Украины. Был одним из основателей Народного Руха Украины и возглавлял всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко.

Автор более 10 романов, более 20 сборников рассказов, очерков, повестей. Лауреат государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть «Вечные Кортелисы».