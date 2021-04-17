Самолеты-истребители перебросила в Крым Россия под видом учений. Фото: Арміяінформ

https://racurs.ua/n153403-samolety-istrebiteli-perebrosila-v-krym-rossiya-pod-vidom-ucheniy.html

Ракурс

В оккупированный Крым Минобороны России под видом учений перебросило больше 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Самолеты выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Речь об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34 и штурмовиках Су-25СМ3. С ними в учениях будут задействованы тактические объединения противовоздушной обороны.

По данным российских СМИ, в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии. Десантные и артиллерийские корабли также будут принимать участие в учениях.

Напомним, военные корабли США Roosevelt и Donald Cook не вошли в Черное море, как это было ранее запланировано. Соединенные Штаты Америки передумали отправлять свои корабли в акваторию Черного моря, потому что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией.