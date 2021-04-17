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Самолеты-истребители перебросила в Крым Россия под видом учений. Фото: Арміяінформ

Самолеты-истребители перебросила в Крым Россия под видом учений

17 апр 2021, 10:44
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В оккупированный Крым Минобороны России под видом учений перебросило больше 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Самолеты выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Речь об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34 и штурмовиках Су-25СМ3. С ними в учениях будут задействованы тактические объединения противовоздушной обороны.


По данным российских СМИ, в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии. Десантные и артиллерийские корабли также будут принимать участие в учениях.

Напомним, военные корабли США Roosevelt и Donald Cook не вошли в Черное море, как это было ранее запланировано. Соединенные Штаты Америки передумали отправлять свои корабли в акваторию Черного моря, потому что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией.

Источник: Ракурс


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