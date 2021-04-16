Где может атаковать Россия, спрогнозировал военный эксперт

https://racurs.ua/n153373-gde-mojet-atakovat-rossiya-sprognoziroval-voennyy-ekspert.html

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Где может атаковать Россия, спрогнозировал военный эксперт Олег Жданов, проанализировав возможности армии Москвы, которая стянула свои военные группировки вдоль границ с Украиной. Он также назвал наиболее уязвимый участок фронта.

Эти 90 тыс. (солдат армии РФ — ред.) растянуты почти на 4 тыс. км границы, они не сосредоточены в одном месте. На сегодня единственное наиболее угрожающее направление, где есть более-менее ударная группировка (войск РФ — ред.), которое может попробовать прорвать нашу оборону, — это донецкое направление. Речь идет о восьмой полевой армии, которая более или менее укомплектована и, по нашим оценкам, сейчас ее численность составляет где-то 33−34 тыс. солдат, — рассказал Жданов.

Напомним, ранее в Министерстве обороны подчеркнули, что Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор россиянам.