Где может атаковать Россия, спрогнозировал военный экспертhttps://racurs.ua/n153373-gde-mojet-atakovat-rossiya-sprognoziroval-voennyy-ekspert.htmlРакурс
Где может атаковать Россия, спрогнозировал военный эксперт Олег Жданов, проанализировав возможности армии Москвы, которая стянула свои военные группировки вдоль границ с Украиной. Он также назвал наиболее уязвимый участок фронта.
Эти 90 тыс. (солдат армии РФ — ред.) растянуты почти на 4 тыс. км границы, они не сосредоточены в одном месте. На сегодня единственное наиболее угрожающее направление, где есть более-менее ударная группировка (войск РФ — ред.), которое может попробовать прорвать нашу оборону, — это донецкое направление. Речь идет о восьмой полевой армии, которая более или менее укомплектована и, по нашим оценкам, сейчас ее численность составляет где-то 33−34 тыс. солдат, — рассказал Жданов.
Напомним, ранее в Министерстве обороны подчеркнули, что Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор россиянам.
Эта земля — наша. И мы должны ее защищать, кто бы сюда не пришел бы. Мы должны эту землю оставить нашим потомкам, нашим детям. Спокойной прогулки и парада агрессора здесь не будет, устроим ему ад, если он только сунется, — заявил главный инспектор Министерства обороны, адмирал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.