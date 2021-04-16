Звідки може вдарити Росія, спрогнозував військовий експерт

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Звідки може вдарити Росія, спрогнозував військовий експерт Олег Жданов, проаналізувавши можливості армії Москви, яка розташувала свої військові угруповання вздовж кордонів з Україною. Він також назвав найбільш вразливу ділянку фронту.

Ці 90 тис. (солдат армії РФ — ред.) розтягнуті майже на 4 тис. км кордону, вони не скупчені в одному місці. На сьогодні єдиний найбільш загрозливий напрямок, де є більш-менш ударне угруповання (військ РФ — ред.), яке може спробувати прорвати нашу оборону, — це донецький напрямок. Йдеться про восьму польову армію, яка більш-менш укомплектована і, за нашими оцінками, нині її чисельність складає десь 33−34 тис. солдат, — розповів Жданов.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони розповіли, що Збройні сили України готуються дати відсіч росіянам.