Звідки може вдарити Росія, спрогнозував військовий експертhttps://racurs.ua/ua/n153373-zvidky-moje-vdaryty-rosiya-sprognozuvav-viyskovyy-ekspert.htmlРакурс
Звідки може вдарити Росія, спрогнозував військовий експерт Олег Жданов, проаналізувавши можливості армії Москви, яка розташувала свої військові угруповання вздовж кордонів з Україною. Він також назвав найбільш вразливу ділянку фронту.
Ці 90 тис. (солдат армії РФ — ред.) розтягнуті майже на 4 тис. км кордону, вони не скупчені в одному місці. На сьогодні єдиний найбільш загрозливий напрямок, де є більш-менш ударне угруповання (військ РФ — ред.), яке може спробувати прорвати нашу оборону, — це донецький напрямок. Йдеться про восьму польову армію, яка більш-менш укомплектована і, за нашими оцінками, нині її чисельність складає десь 33−34 тис. солдат, — розповів Жданов.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони розповіли, що Збройні сили України готуються дати відсіч росіянам.
Ця земля — наша. І ми повинні її боронити, хто б сюди не прийшов би. Ми повинні цю землю залишити нашим нащадкам, нашим дітям. Спокійної прогулянки і параду агресора тут не буде, влаштуємо йому пекло якщо він тільки сунеться, — заявив головний інспектор Міністерства оборони, адмірал Військово-морських Сил Збройних сил України Ігор Воронченко.