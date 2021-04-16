Як ЗСУ готуються “зустрічати” росіян - Легкої прогулянки як в Криму не буде

https://racurs.ua/ua/n153369-yak-zsu-gotuutsya-zustrichaty-rosiyan-legkoyi-progulyanky-yak-v-krymu-ne-bude-video.html

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Як Збройні сили України готуються «зустрічати» росіян вздовж лінії фронту на Донбасі розповів журналіст Андрій Цаплієнко, який перебуває на одній з передових позицій ЗСУ. За його словами, українська армія нині готується до ймовірної атаки Росії.

Українська армія зараз — це не армія зразка 2014 року, а армія зразка 2021 року. Можливо, вона не настільки потужна як російська, але озброєна, навчена і добре мотивована, — зазначив Цаплієнко в ефірі програми «Право на владу».

Воєнний кореспондент ТСН також додав, що він перебуває за кілька кілометрів від лінії фронту у бригаді, яка з вересня понесла, мабуть, найбільшу кількість втрат внаслідок ворожих обстрілів.