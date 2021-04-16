Як ЗСУ готуються «зустрічати» росіян — Легкої прогулянки Кримом не буде (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153369-yak-zsu-gotuutsya-zustrichaty-rosiyan-legkoyi-progulyanky-yak-v-krymu-ne-bude-video.htmlРакурс
Як Збройні сили України готуються «зустрічати» росіян вздовж лінії фронту на Донбасі розповів журналіст Андрій Цаплієнко, який перебуває на одній з передових позицій ЗСУ. За його словами, українська армія нині готується до ймовірної атаки Росії.
Українська армія зараз — це не армія зразка 2014 року, а армія зразка 2021 року. Можливо, вона не настільки потужна як російська, але озброєна, навчена і добре мотивована, — зазначив Цаплієнко в ефірі програми «Право на владу».
Воєнний кореспондент ТСН також додав, що він перебуває за кілька кілометрів від лінії фронту у бригаді, яка з вересня понесла, мабуть, найбільшу кількість втрат внаслідок ворожих обстрілів.
Впродовж трьох днів тут цю бригаду закидали забороненими мінами ПОМ-2… Наші бійці готові до будь-якого розвитку подій. І це не просто слова. Уявіть собі: ти втрачаєш товариша, з яким ділив бліндаж, котрого знав у цивільному житті до війни… Хлопці кажуть, що в такий момент вони відчувають лише бажання помсти. Якщо росіяни вирішили спробувати прорвати нашу оборону тут, на цій ділянці фронту, я думаю, що вони дуже сильно помилилися. І якщо Кремль ухвалить, все-таки, рішення про повномасштабне вторгнення до України, легкої прогулянки, як у Криму у 2014 році, тут не буде, — резюмував воєнкор.