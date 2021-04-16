Как ВСУ готовятся «встречать» россиян - Легкой прогулки как в Крыму не будет

Как ВСУ готовятся «встречать» россиян — Легкой «крымской» прогулки не будет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n153369-kak-vsu-gotovyatsya-vstrechat-rossiyan-legkoy-progulki-kak-v-krymu-ne-budet-video.htmlРакурс
Как Вооруженные силы Украины готовятся «встречать» россиян вдоль линии фронта на Донбассе рассказал журналист Андрей Цаплиенко, который находится на одной из передовых позиций ВСУ. По его словам, украинская армия сейчас готовится к возможной атаке России.
Украинская армия сейчас — это не армия образца 2014 года, а армия образца 2021 года. Возможно, она не настолько мощная как российская, но вооружена, обучена и хорошо мотивирована, — отметил Цаплиенко в эфире программы «Право на власть».
Военный корреспондент ТСН также добавил, что он находится в нескольких километрах от линии фронта в бригаде, которая с сентября понесла, пожалуй, наибольшее количество потерь в результате вражеских обстрелов.
В течение трех дней здесь эту бригаду забросали запрещенными минами ПОМ-2… Наши бойцы готовы к любому развитию событий. И это не просто слова. Представьте себе: ты теряешь товарища, с которым делил блиндаж, которого знал в гражданской жизни до войны… Ребята говорят, что в такой момент они чувствуют только желание мести. Если россияне решили попробовать прорвать нашу оборону здесь, на этом участке фронта, я думаю, что они очень сильно ошиблись. И если Кремль примет все-таки, решение о полномасштабном вторжении в Украину, легкой прогулки, как в Крыму в 2014 году, здесь не будет, — резюмировал военкор.