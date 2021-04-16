Как ВСУ готовятся «встречать» россиян - Легкой прогулки как в Крыму не будет

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Как Вооруженные силы Украины готовятся «встречать» россиян вдоль линии фронта на Донбассе рассказал журналист Андрей Цаплиенко, который находится на одной из передовых позиций ВСУ. По его словам, украинская армия сейчас готовится к возможной атаке России.

Украинская армия сейчас — это не армия образца 2014 года, а армия образца 2021 года. Возможно, она не настолько мощная как российская, но вооружена, обучена и хорошо мотивирована, — отметил Цаплиенко в эфире программы «Право на власть».

Военный корреспондент ТСН также добавил, что он находится в нескольких километрах от линии фронта в бригаде, которая с сентября понесла, пожалуй, наибольшее количество потерь в результате вражеских обстрелов.