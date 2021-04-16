Одесскую область засыпало снегом. Скриншот с видео

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Ракурс

Апрельская погода продолжает удивлять украинцев — в стране фиксируются снегопады и метели.

В ночь на 16 апреля город Кодыма на севере Одесской области засыпало снегом. Видео капризов погоды начали появляться в сети.

По информации синоптиков, снежная погода в Одесской области продержится до субботы, 17 апреля. Однако уже на следующей неделе в регионе потеплеет, а столбики термометров покажут до 15° тепла.

В горах Карпат сегодня тоже снежит. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 8.00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена до 30 м. Ветер дует юго-западной 12−13 м/с. Из-за метели видимость ограничена, а столбики термометров показывают температуру воздуха 8° мороза.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, а температура воздуха днем снизится до 6−11° тепла. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозировали в южных областях 17 и 18 апреля.