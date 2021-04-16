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Одеську область засипало снігом. Скріншот з відео

Одеську область засипало снігом (ФОТО, ВІДЕО)

16 кві 2021, 13:42
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Квітнева погода продовжує дивувати українців — в країні фіксуються снігопади та хуртовини.

У ніч на 16 квітня місто Кодима на півночі Одеської області засипало снігом. Відео примх погоди почали з’являтися в мережі.

За інформацією синоптиків, снігова погода в Одеській області протримається до суботи, 17 квітня. Однак вже наступного тижня в регіоні потепліє, а стовпчики термометрів покажуть до 15° тепла.

Одеську область засипало снігом. Скріншот з відео

У горах Карпат сьогодні теж сніжить. Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на 8.00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена до 30 м. Вітер дме південно-західній 12−13 м/с. Через хуртовину видимість обмежена, а стовпчики термометрів показують температуру повітря 8° морозу.


Сніг на горі Піп Іван Чорногірський. Фото: Facebook

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні найближчі дні погіршиться, а температура повітря вдень знизиться до 6−11° тепла. Опади у виді дощу та мокрого снігу прогнозували в південних областях 17 та 18 квітня.

Джерело: Ракурс


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